В 2017 году почти 40% украинцев жили за чертой бедности

Количество бедных граждан, чьи доходы ниже реального прожиточного минимума в Украине, уменьшилось до 39,4% с 54,5%, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"По данным Государственной службы статистики и согласно методикам, используемым международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%", — сказал министр на пресс-конференции в четверг.

При этом Рева уточнил, что среди работающих количество лиц с доходами ниже фактического прожиточного минимума снизилось до 26,1% с 45,4%.

Напомним, летом 2017 года Кабмин утвердил методику комплексной оценки бедности, которая предусматривает определение 3 групп критериев оценки бедности.

Среди показателей, к примеру, доходы лица ниже законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на одного человека, совокупный дефицит дохода бедного населения; средний дефицит дохода бедного населения; глубина бедности, наличие в домохозяйствах из-за нехватки средств 4 из 9 признаков депривации (сокращение или полное лишение возможности удовлетворять основные потребности).

Например, по методологии ЕС к признакам депривации относятся: наличие у домохозяйства задолженности по выплате ипотечного кредита или арендных платежей, счетов за коммунальные платежи, платежи за приобретение товаров и услуг на выплату или другие платежи по кредитам; неспособность домохозяйства оплатить недельный ежегодный отпуск не дома; несостоятельность платить за поддержание должной температуры в жилье.

Как сообщалось ранее, с 2015 года Всемирный банк установил черту бедности — ежедневный доход не менее чем $1,9. Тогда ООН подсчитали, что в мире около 760 млн людей живут в нищете.