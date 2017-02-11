В 2017-м правоохранители уже задержали 31 боевика

11 февраля 2017, 15:22
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Еще четверо объявлены в розыск

В 2017-м правоохранители уже задержали 31 боевика | Общество | Дело Увеличить картинку

С начала 2017 года полиция Донецкой области задержала 31 участника незаконных вооруженных формирований, еще четверых объявили в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, в течение прошлой недели полицейские собрали доказательства противоправной деятельности 6 террористов в возрасте от 22 до 59 лет. Среди них — жители Донецка, Лимана, Дружковки, Славянска, Новолуганского.

"Как и большинство "вояк" псевдореспублики, они быстро поняли, что их используют и вышли с незаконных вооруженных формирований. Каждый из них выезжал в РФ в поисках лучшей доли, но не прижился. Всем объявлено о подозрении, вскоре они предстанут перед судом", — говорится в сообщении.

По всем фактам открыты уголовные производства по статье "создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований. "В целом полицией Донецкой области с начала года объявлено о подозрении 35 боевикам, задержаны 31, объявлены в розыск — 4", — отчитались в ведомстве.

По материалам: РБК-Украина
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В 2017-м правоохранители уже задержали 31 боевика | Общество | Дело
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