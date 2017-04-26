В 9 министерствах до конца года обновят штат

26 апреля 2017, 16:44
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Правительство в этом году намерено через HR-агентства набрать 1 тысячу сотрудников в девять министерств

В 9 министерствах до конца года обновят штат | Политика | Дело Увеличить картинку

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что правительство намерено осенью набрать 1 тыс. новых специалистов для проведения реформ в 9 министерствах.

"В этом году, я думаю, что уже осенью мы выйдем на это решение, в рамках этих министерств мы сможем привлечь новых или дать возможность тем, кто работает уже во власти через публичные конкурсы, используя средства, как украинского бюджета, так и наших европейских партнеров, дать конкурентную заработную плату и 1 тыс. специалистов мы приведем новых в работу в украинские министерства и украинское правительство", — сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Эту тысячу новых сотрудников премьер назвал "агентами изменений".

"Совместно с ЕС мы предлагаем привлечь независимых HR-специалистов и рекрутеров для поиска и отбора этих кандидатов", — подчеркнул Гройсман.

Гройсман отметил, что это будет проведено в рамках реформы всех министерств Кабмина.

Министр Кабинета министров Александр Саенко указал, что сначала будет проведена реформа Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства финансов, Министерства регионразвития, строительства и ЖКХ, Минэнергоуглепрома, Мининфраструктуры, Минкульта.

По предложению министра юстиции Павла Петренко, в перечень ведомств было включено Министерство юстиции.

Реформа будет также проведена в самом секретариате Кабмина.

Саенко отметил, что во всех этих ведомствах будет первоначально проведен функциональный аудит.

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Теги: кабмин , реформы

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В 9 министерствах до конца года обновят штат | Политика | Дело
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