В аэропорту "Киев" задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

В столичном аэропорту "Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали иностранца, которого разыскивали за совершение террористических действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника пресс-службы ОКПП Киев Светлана Савчук.

Задержали мужчину во время прохождения им паспортного контроля, когда произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Дополнительно пограничники установили, что гражданин Германии является курдом по национальности.

Разыскивали мужчину правоохранительные органы Турции за совершение им террористических действий.

В Украину иностранец прибыл рейсом Кельн — Киев. Мужчина задержан и передан работникам Нацполиции для дальнейших правовых действий.

Напомним, Интерпол обнародовал список из 173 террористов-смертников "Исламского государства", которые могут проникнуть в Европу для осуществления атак.