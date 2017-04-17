В аэропорту Киева задержана россиянка, объявленная в международный розыск

17 апреля 2017, 13:41
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Украинские пограничники задержали в Киеве гражданку России, которая находится в международном розыске

В аэропорту Киева задержана россиянка, объявленная в международный розыск | Общество | Дело Увеличить картинку

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Амман-Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданку России, которая находится в международном розыске.

"30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получение статуса беженца", — говорится в сообщении.

По данному факту сообщено Укрбюро Интерпола в г. Киеве и СБУ.

Гражданке были разъяснены требования действующего законодательства Украины и вручена памятка "Информация для лиц, прибывших на законных основаниях в Украину с целью быть признанными беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине".

Женщина вместе с детьми передана сотрудникам Национальной полиции.

Международные правозащитные организации отмечают, что Россия часто подает в розыск людей, несогласных с политикой Кремля.

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Теги: интерпол , аэропорт борисполь , госпогранслужба , россия

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В аэропорту Киева задержана россиянка, объявленная в международный розыск | Общество | Дело
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