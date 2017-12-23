В аэропорту Женевы задержали Арсения Яценюка

В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сообщает пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

Как написала она на своей странице в Facebook, Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России, "по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне", — прокометировала произошедшее в своем посте Ольга. По ее словам, за десять минут все выяснили и пропустили. Предупредили, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

Ольга Лаппо