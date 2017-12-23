В аэропорту Женевы задержали Арсения Яценюка

23 декабря 2017, 20:11
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Экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу РФ

В аэропорту Женевы задержали Арсения Яценюка | Политика | Дело Увеличить картинку

В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сообщает пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

Как написала она на своей странице в Facebook, Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России, "по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне", — прокометировала произошедшее в своем посте Ольга. По ее словам, за десять минут все выяснили и пропустили. Предупредили, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

Ольга Лаппо

Якими б абсурдними не були обвинувачення російського слідкому, але вони мають реальні наслідки.

Арсенія Яценюка, який прилетів у Женеву з молодшою донькою, зупинили на паспортному контролі за запитом Росії — за всім уже відомими абсурдними обвинуваченнями в участі в бойових діях в Чечні.
За десять хвилин все з"ясували і пропустили. Попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту.

Це іще раз підтверджує, кого бояться в Кремлі.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: арсений яценюк , россия , чечня , война с россией , война

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В аэропорту Женевы задержали Арсения Яценюка | Политика | Дело
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