В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив

  29 июля 2017, 14:51
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В Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет украинской авиакомпании CAVOK Air, экипаж жив — замглавы МИУ Лавренюк

a Увеличить картинку facebook Юрий Лавренюк

На острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air, члены экипажа получили травмы, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Час назад при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", — сообщил Лавренюк на своей странице в соцсети facebook.

"Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на контроле", — добавил он.

CAVOK Air — авиакомпания, основанная в 2011 году в Киеве. В 2012 году получила сертификат Государственной авиационной службы Украины. Выполняет грузовые перевозки, специальные грузовые перевозки; перевозки чартерных грузов; планирование и обеспечение полетов.

На сайте компании говорится, что она оперирует девятью самолетами. 1 Ан-74TK-100 и 8 Ан-12.

    • Авария самолета CAVOK Air на острове Сан-Томе и Принсипи / фото facebook Ю.Лавренюк
    • Авария самолета CAVOK Air на острове Сан-Томе и Принсипи / фото facebook Ю.Лавренюк
    • Авария самолета CAVOK Air на острове Сан-Томе и Принсипи / фото facebook Ю.Лавренюк
    • Авария самолета CAVOK Air на острове Сан-Томе и Принсипи / фото facebook Ю.Лавренюк

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: госавиаслужба , авиация , авиаперевозки , авиакатастрофа , мининфраструктуры

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