В АП согласовали с Западом закон об оккупированных территориях — СМИ

29 сентября 2017, 15:11
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

На следующей неделе Петр Порошенко может подать законопроект об оккупированных территориях, а парламент срочно принять его

В АП согласовали с Западом закон об оккупированных территориях — СМИ | Политика | Дело Увеличить картинку

В Администрации президента Украины завершено согласование с международными партнерами законопроекта об особенностях госполитики по восстановлению суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свой источник в Администрации президента.

"Проведены консультации с партнерами. Они фактически являются соавторами проекта", — отметил собеседник издания.

Источник "Европейской правды" отмечает, что в ближайшее время документ будет зарегистрирован в парламенте. Субъект законодательной инициативы пока не определен, но высока вероятность, что проект в статусе неотложного подаст президент.

Западные партнеры внесли свои правки в первоначальный проект закона.

Документом будет предусмотрено, что Украина утвердит оккупированный статус ОРДЛО и возложит всю ответственность за них на оккупанта — Российскую Федерацию. Будет введен термин "российская оккупационная власть" и отмечено, что Украина не несет никакой ответственности за действия оккупационных властей и признает ничтожными все документы, принятые оккупационными властями.

Правовой режим АТО будет заменен новым режимом, которого сейчас нет в законодательстве.

Принятие закона, по мнению источника в АП, усилит позиции Украины в Международном суде ООН, а также поможет в согласовании нужного Киеву формата миротворческой операции.

"Базовый принцип миротворческих операций ООН — беспристрастность. И мы сможем требовать, отсутствия россиян в составе миротворческой миссии, если они будут признаны страной-агрессором", — отметил собеседник ЕП.

Напомним, 18 октября истекает срок действия Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Раздел: >
Теги: петр порошенко , война с россией

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В АП согласовали с Западом закон об оккупированных территориях — СМИ | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.52
EUR EUR - - 31.24
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.88 13.85
Киевская область 23.22 13.12
Львовская область 22.93 13.17
Читаемые в разделе
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все новости
Комментируемые
1 В Украине уже собрано 40 млн тонн зерновых 1 2 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 3 Жінка на велосипеді — це ознака того, що місто безпечне для велосипедистів — радниця Кличка 4 Найдены виновные в поджоге травы возле склада боеприпасов в Мариуполе — ВСУ 5 Как выглядят танковые учения украинских военных по стандартам НАТО (фото)
Все новости
Видео
 В Белой Церкви произошел пожар на крупном фармацевтическом заводе
Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все видео
Фото
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.