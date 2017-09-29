В АП согласовали с Западом закон об оккупированных территориях — СМИ

В Администрации президента Украины завершено согласование с международными партнерами законопроекта об особенностях госполитики по восстановлению суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свой источник в Администрации президента.

"Проведены консультации с партнерами. Они фактически являются соавторами проекта", — отметил собеседник издания.

Источник "Европейской правды" отмечает, что в ближайшее время документ будет зарегистрирован в парламенте. Субъект законодательной инициативы пока не определен, но высока вероятность, что проект в статусе неотложного подаст президент.

Западные партнеры внесли свои правки в первоначальный проект закона.

Документом будет предусмотрено, что Украина утвердит оккупированный статус ОРДЛО и возложит всю ответственность за них на оккупанта — Российскую Федерацию. Будет введен термин "российская оккупационная власть" и отмечено, что Украина не несет никакой ответственности за действия оккупационных властей и признает ничтожными все документы, принятые оккупационными властями.

Правовой режим АТО будет заменен новым режимом, которого сейчас нет в законодательстве.

Принятие закона, по мнению источника в АП, усилит позиции Украины в Международном суде ООН, а также поможет в согласовании нужного Киеву формата миротворческой операции.

"Базовый принцип миротворческих операций ООН — беспристрастность. И мы сможем требовать, отсутствия россиян в составе миротворческой миссии, если они будут признаны страной-агрессором", — отметил собеседник ЕП.

Напомним, 18 октября истекает срок действия Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.