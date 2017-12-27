"Киевтеплоэнерго" получит теплосети столицы в апреле 2018 года

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на баланс тепловые сети Киева после расторжения договора столицы с ПАО "Киевэнерго" 27 апреля 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Уже издано распоряжение о том, что "Киевтеплоэнерго" возьмет на баланс оборудование теплосетей Киева. В следующем сезоне теплосети будет обслуживать коммунальное предприятие. При этом будет использован опыт принятия от "Киевэнерго" теплосетей в зоне обслуживание Дарницкой ТЭЦ", — сказал он.

При этом замглавы Петр Пантелеев отметил, что в процессе передачи теплосетей могут возникнуть сложности с совместным использованиям объектов, принадлежащих "Киевэнерго".

"Некоторое оборудование, здания и транспорт находятся в собственности "Киевэнерго", и город будет вынужден решать вопросы совместного использования этих объектов", — объяснил заместитель Кличко.

По его словам, "Киевтеплоэнерго" понадобится от двух до шести месяцев на получение соответствующих лицензий и разрешений.

"Однако у нас нет времени на получение всех разрешений. Мы надеемся пройти все по ускоренной процедуре", — добавил Пантелеев.

При этом он отметил, что модернизация системы теплоснабжения требует инвестиций около $1 млрд.

"Нам необходимо привлекать инвесторов, однако пока украинское законодательство не очень благосклонно к инвесторам", — сообщил Пантелеев.

Также он сообщил, что в бюджете Киева на 2018 год город заложено 150 млн грн на подготовку новой комплексной схемы теплоснабжения Киева

Как известно, 20 декабря Петр Пантелеев заявил, что на полную модернизацию тепловых сетей в столице потребуется $600 млн, или около 17 млрд грн. Сумма была подсчитана с помощью международных экспертов.

По его мнению, для полной модернизации теплосетей город будет использовать не только свои средства, но также привлекать ресурсы международных финансовых организаций и инвестиционные средства.