В Авдеевке введен режим чрезвычайного положения

31 января 2017, 08:22
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Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в 6:00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с необходимым оборудованием и материальным обеспечением

В Авдеевке введен режим чрезвычайного положения | Регионы | Дело Увеличить картинку

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский распорядился срочно выделить дополнительные средства из областного бюджета для Авдеевки в рамках чрезвычайного положения в городе. Об этом он сообщил в Facebook.

"Организовали четкое взаимодействие Координационного штаба с главами городов и райгосадминистраций области. В случае необходимости, отработали алгоритм доставки больных в смежные населенные пункты. А также алгоритм оказания скорой помощи и автотранспорта, в случае эвакуации населения", — отметил Жебривский.

По его словам, в городах Донецкой области разворачиваются места приема жителей Авдеевки, а также детей в детских учреждениях области.

"По состоянию на сейчас, одноразово можем вывозить из города до 2 тысяч человек", — уточнил губернатор.

Жебривский добавил, что в 6:00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с необходимым оборудованием и материальным обеспечением.

"Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и Нацгвардии. Также прибыли ремонтные службы облэнерго и облгазов. По состоянию на 7:00 в Авдеевке установлено семь пунктов обогрева населения. В 7:00 началась выдача горячих завтраков. Запасом питьевой воды город обеспечен", — пишет председатель обладминистрации.

По словам губернатора, Авдеевский коксохимический завод продолжает обеспечивать работу теплосетей.

"По состоянию на 24:00 температура батарей в квартирах — 35-40 градусов. Температура в квартирах — 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях", — сообщил Жебривский.

По его информации, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям транспортирует в Авдеевку мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, печки-буржуйки, полевые кухни, воду, продукты питания.

По материалам: Лига
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Теги: донбасс , зона ато , павел жебривский , война с россией

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В Авдеевке введен режим чрезвычайного положения | Регионы | Дело
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