В авдеевской промзоне бои, трое украинских военнослужащих погибли

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще один получил ранение с начала суток в результате артиллерийского обстрела и штурмовых действий боевиков у авдеевской промзоны (Донецкая обл.), сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"В результате сегодняшних боевых действий в районе авдеевской промзоны силы антитеррористической операции понесли потери: по состоянию на эту минуту имеем информацию о трех погибших украинских военнослужащих и одном раненном. Подчеркиваем: эти потери произошли с начала этих суток", — сказал он на брифинге в воскресенье днем в Киеве.

Мотузяник отметил, что около 5.00 воскресенья в районе Авдеевской промзоны боевики начали интенсивную артиллерийскую подготовку и в 7.00 предприняли попытку вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций.

По его словам, штурмовые действия боевиков были пресечены успешными контрдействиями украинских подразделений. Боевики отступили, понеся "значительные потери".

"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной: противник продолжает обстреливать наши позиции со всего имеющегося в наличии вооружения, однако пока что к штурмовым действиям не переходит", — проинформировал спикер Минобороны Украины и добавил, что в связи с активизацией противника подразделения ВСУ по всей линии фронта на Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Кроме этого, сообщил спикер Минобороны, за минувшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения. "Это произошло в результате вражеских обстрелов в Каменке (Донецкий направление) и Широкино", — сказал он.

Говоря об оперативной обстановке на других участках фронта, Мотузяник сообщил, что "сложнейшая обстановка" на мариупольском направлении.

"Противник целыми батареями применяет тяжелое вооружение.. Также несколько десятков мин прилетело в сторону Красногоровки со стороны Донецка. Однако свои основные усилия противник сосредоточил на приморских рубежах", — проинформировал он.

В частности, по Водяному в течение полутора часов боевики выпустили по позициям ВСУ более 180 122-мм снарядов, причем стрельба велась не из одного места, а с двух (Заиченко и Саханка).

"На соседних рубежах обороны — Павлополе, Гнутово, Талаковке, Лебединском, Широкино — ситуация аналогичная. Кроме артиллерии, минометов и легкого вооружения, оккупанты бросили в бой бронетехнику. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 38 вражеских обстрелов, в том числе 14 — из тяжелого вооружения", — сказал спикер украинского оборонного ведомства.

Говоря о ситуации на донецком направлении, Мотузяник сообщил, что кроме боев у Авдеевки, на Светлодарск дуге произошло 2 минометных обстрела. Также по одной вражеской провокаций зафиксировано в Зайцево, Верхнеторецкому и Каменке.

На луганском направлении за прошедшие сутки больше всего досталось Крымскому: во время 2-х артобстрелов поздно вечером субботы со стороны противника по позициям ВСУ было выпущено 50 снарядов.

Также между 15.00 и 20.00 субботы ряд вражеских провокаций произошли в Попаснянском районе.