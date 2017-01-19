В ближайшие дни согласуют детали транша МВФ для Украины — Лагард

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что в ближайшие дни удастся согласовать последние технические вопросы о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи. Об этом Лагард заявила после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"У меня есть все основания верить, что несколько последних технических деталей, которые должны быть рассмотрены в следующие пару дней, приведут к реальному положительному результату", — сказала Лагард.

Директор-распорядитель также отметила тот объем реформ, который совершила Украина.

"Мы только что закончили с господином Порошенко очень эффективную встречу, в ходе которой мы обсудили те многие реформы и прогресс, который провели президент Порошенко и его команда", — сказала Лагард.

Она сообщила, что для решения оставшихся технических вопросов направляются работать команды обеих сторон, чтобы в течение нескольких дней достичь результата.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил Лагард и ее команду.

"Я горжусь, что в это тяжелое время для экономики и финансовой стабилизации у нас есть отличное сотрудничество с МВФ", — сказал он.