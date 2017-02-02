В чем прокуратура обвиняет руководителя Николаевского порта

02 февраля 2017, 13:58
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Следователи прокуратуры установили, что и.о. главы порта заключил с несколькими частными компаниями договоры об установлении права сервитута на пользование железнодорожными путями морского порта длиной 8,291 тыс. п м. Из-за этого государство якобы потеряло более 4 млн грн

В чем прокуратура обвиняет руководителя Николаевского порта | Регионы | Дело Увеличить картинку

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении департамента защиты экономики Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебными лицами ГП "Николаевский морской торговый порт", в результате чего государству нанесены убытки в особо крупных размерах.

Как сообщило управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что нынешний исполняющий обязанности директора ГП "Николаевский морской торговый порт", используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя и представителей частных предприятий, достоверно зная, что аренда имущества ГП осуществляется Фондом государственного имущества Украины и исключительно по согласованию с Министерством инфраструктуры Украины, заключил с несколькими частными предприятиями договоры об установлении права сервитута на пользование железнодорожными путями ГП длиной 8,291 тыс. п м.

Это было сделано с целью избежания процедуры согласования договоров аренды с уполномоченным органом управления и занижения в интересах указанных обществ платы за пользование железнодорожными путями, чем причинен ущерб ГП и государству на сумму свыше 4 млн грн.

По результатам досудебного расследования указанного уголовного производства следователем, по согласованию с прокурором, сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора НМТП в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

И.о. главы порта на сегодняшний день является Сергей Колтыпин.

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Теги: порт , николаев , прокуратура

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В чем прокуратура обвиняет руководителя Николаевского порта | Регионы | Дело
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