В Черкассах застрелили депутата горсовета

29 сентября 2017, 09:08
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Михаил Бинусов погиб на месте

Увеличить картинку Михаил Бинусов

В Черкассах убили депутата городского совета Михаила Бинусова. Эту информацию местному изданию "ИнфоМост" подтвердили несколько депутатов Черкасского городского совета.

По словам пресс-офицера патрульной полиции Зои Волк, около 22:00 28 сентября 2017 в полицию поступило сообщение о стрельбе в микрорайоне "Лесной". Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили тело мужчины.

По данным других источников, дупутата расстреляли из автомата Калашникова, он погиб на месте. Случилось это около гаражей, возле городского кладбища №2.

Отмечено, что недавно Бинусов был назначен и.о. директора департамента ЖКК ЧМР. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в эфире "112 Украина" заявил, что Михаил Бинусов ранее сообщал о том, что планировалось покушение на его жизнь. "Он вышел из эфира в 22:00 я с ним общался по телефону. И полиция, и прокуроры, и СБУ, я месяц назад докладывал о ситуации, в частности Михаил Бинусов сообщал, что было заказано убийство и авария по мне (Бинусову, — ред.)", — рассказал Бондаренко.

Напомним, что поздно вечером 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину. "В самом центре столицы на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли", — говорится в сообщении.

Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.52
EUR EUR - - 31.24
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.88 13.85
Киевская область 23.22 13.12
Львовская область 22.93 13.17
Читаемые в разделе
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все новости
Комментируемые
1 В Украине уже собрано 40 млн тонн зерновых 1 2 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 3 Жінка на велосипеді — це ознака того, що місто безпечне для велосипедистів — радниця Кличка 4 Найдены виновные в поджоге травы возле склада боеприпасов в Мариуполе — ВСУ 5 Как выглядят танковые учения украинских военных по стандартам НАТО (фото)
Все новости
Видео
 В Белой Церкви произошел пожар на крупном фармацевтическом заводе
Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все видео
Фото
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.