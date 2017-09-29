В Черкассах застрелили депутата горсовета

В Черкассах убили депутата городского совета Михаила Бинусова. Эту информацию местному изданию "ИнфоМост" подтвердили несколько депутатов Черкасского городского совета.

По словам пресс-офицера патрульной полиции Зои Волк, около 22:00 28 сентября 2017 в полицию поступило сообщение о стрельбе в микрорайоне "Лесной". Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили тело мужчины.

По данным других источников, дупутата расстреляли из автомата Калашникова, он погиб на месте. Случилось это около гаражей, возле городского кладбища №2.

Отмечено, что недавно Бинусов был назначен и.о. директора департамента ЖКК ЧМР. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в эфире "112 Украина" заявил, что Михаил Бинусов ранее сообщал о том, что планировалось покушение на его жизнь. "Он вышел из эфира в 22:00 я с ним общался по телефону. И полиция, и прокуроры, и СБУ, я месяц назад докладывал о ситуации, в частности Михаил Бинусов сообщал, что было заказано убийство и авария по мне (Бинусову, — ред.)", — рассказал Бондаренко.

Напомним, что поздно вечером 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину. "В самом центре столицы на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли", — говорится в сообщении.