В Днепре произошел пожар на заводе туалетной бумаги

07 октября 2017, 13:44
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В Днепре на территории завода по производству туалетной бумаги "Альбатрос" горел склад готовой продукции

В Днепре произошел пожар на заводе туалетной бумаги | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В Днепре на территории завода по производству туалетной бумаги в ночь на субботу произошел пожар на площади 300 кв. м, пострадавших нет, сообщают местные СМИ.

По информации местного издания "Днепр 24", пожар произошел на территории завода по производству туалетной бумаги "Альбатрос", который находится на ул.Строителей в Днепре.

В свою очередь издание "Информатор" отмечает, что возгорание произошло около 22:00 пятницы, 6 октября, в цеху готовой продукции по производству бумажных изделий.

"На месте пожара очень много дыма, видимость внутри здания слабая. Экипажи пожарных постоянно сменяют друг друга, едва успевая пополнять запасы воды", — сообщает местное издание с места событий.

Тушили пожар не только спасатели, но и рабочие завода, которые на погрузчиках вывозили охваченные огнем огромные рулоны туалетной бумаги, и уже вне здания задували огонь из огнетушителей. Однако бумага тлела внутри рулонов и иногда вспыхивала снова.

Директор завода, который приехал на место происшествия, сказал, что о причинах возгорания ему ничего не известно.

В 23.10 огонь был локализован, а в 01.13 спасатели ликвидировали пожар.

В тушении были задействовали 26 пожарников и 6 единиц спецтехники.

Пострадавших нет.

По информации издания, площадь пожара составила 300 кв. м. Причины возгорания установит следствие.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: днепр , пожар

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В Днепре произошел пожар на заводе туалетной бумаги | Происшествия | Дело
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