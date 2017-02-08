В "ДНР" сообщили о гибели командира батальона "Сомали" "Гиви"

08 февраля 2017, 08:32
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"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", — сообщил представитель "министерства обороны" "ДНР"

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В самопровозглашенной ДНР в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "минобороны" "ДНР".

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса" , — сообщил представитель "министерства обороны" "ДНР".

По материалам: Дождь
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Теги: днр , донбасс , зона ато , война с россией

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