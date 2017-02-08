В "ДНР" сообщили о гибели командира батальона "Сомали" "Гиви"

Живи, работай и плати: Чем грозит бизнесу запрет на размещение офисов в жилых домах Михаил Войцеховский

младший юрист адвокатской компании "Правочин" "Казна пустеет, милорд...". Создается впечатление, что именно с таких слов начинается очередная сессия Верховной Рады Украины. После введения

Почему украинцы — одна из самых образованных наций, и при этом одна из самых непродуктивных Игорь Новиков

Руководитель Singularity University Почему Украина занимает верхние позиции в рейтингах по качеству образования, но при этом сохраняет низкий коэффициент продуктивности труда

Самые распространенные мифы об электромобилях Александр Вовк

управляющий и владелец группы компаний "Оксижен Групп" В начале 2017-го года количество электромобилей в мире приблизилось к 2,5 миллионам, в Украине — к 3-м тысячам.

Как выживают молекулярные биологи в Украине Анна Ельская

академик НАН Украины, директор Института молекулярной биологии и генетики Анна Ельская, академик НАН Украины, директор Института молекулярной биологии и генетики, рассказывает о выживании молекулярной биологии в нашей