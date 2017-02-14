В Донецке на химзаводе прогремел взрыв

На территории Донецкого химзавода произошел взрыв, сообщает во вторник сайт администрации Донецка.

"По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район). Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством завода", — говорится в сообщении.

Несколько домов по ул.Ленкоранская остались без стекол.

В данный момент в северо-западной части города виден столб черного дыма.

Донецкий казенный завод химических изделий выпускал боеприпасы, средства взрывания и промышленные взрывчатые вещества.

После захвата завода террористами на ДКЗХИ произошла серия мощных взрывов. 19 августа 2014 года вспыхнул пожар с детонацией складов боеприпасов. 20 сентября в цехе №7 взорвались 12 т гексогена. 20 октября сдетонировали склады с тротилом. А 8 февраля 2015 взорвались склады с боеприпасами.

16 июня 2015 года на заводе произошел мощный взрыв. Как сообщали украинские силовики, на ДКЗХИ взорвались подземные хранилища крупнокалиберных боеприпасов.