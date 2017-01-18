В ЕС сказали Верховной Раде, какие законы по децентрализации следует принимать

18 января 2017, 11:10
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Представительство Европейского Союза в Украине призывает народных депутатов поддержать на пленарном заседании Верховной Рады в четверг законопроекты, касающиеся децентрализации

Увеличить картинку Глава представительства ЕС ХьюгМингарелли. Фото: правительственный портал

"Представительство ЕС в Украине призывает депутатов Верховной Рады принять эти законопроекты без дальнейших поправок, поскольку промедление может затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без противоречий и задержек", — говорится в сообщении представительства в Facebook.

Речь идет о трех законопроектах, касающихся вопросов децентрализации: №4772 "О внесении изменений в законодательные акты (о добровольном присоединении территориальных громад)", №2489 "О службе в органах местного самоуправления", №5520 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно особенностей добровольного объединения территориальных общин, расположенных на территориях сопредельных районов)".

В посольстве отметили, что принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров (в их числе и ЕС) в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом.

Напомним, законопроект №5520 вчера не был включен в повестку дня. Остальные два документа в декабре 2016 года были подготовлены ко второму чтению с поправками.

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Теги: евросоюз , децентрализация , законопроект

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