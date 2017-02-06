В финал конкурса по отбору главы Нацполиции прошли Бушуев, Князев и Вишневский

"Члены Комиссии планируют представить на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева", — сказал секретарь консультативной комиссии по отбору главы Нацполиции, правозащитник Евгений Захаров в понедельник на брифинге в Киеве.

Таким образом, главе МВД придется выбирать между замглавы Нацполиции Бушуевым, директором Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Вишневским и начальником департамента уголовного розыска Нацполиции Князевым.

По словам Захарова, комиссия провела собеседование со всеми кандидатами на должность главы Нацполиции, оценивались претенденты по ряду критериев. После подсчета баллов и обсуждения итогов интервью были отобраны три лучших кандидата из 10-ти.

Как сообщает пресс-служба МВД, интервью проводились с 30 января по 3 февраля, по два интервью в день, до трех часов каждое. Порядок прохождения определялся жеребьевкой. Интервью начиналось с 10-минутной презентации кандидатом его видения работы Национальной полиции и его мотивации занять пост руководителя. В дальнейшем он отвечал на вопросы членов комиссии по презентации и представленным им документам. После этого кандидату ставились три вопроса по каждой из шести задач деятельности НПУ.

Как сообщил член комиссии Микаэл Люнгбо, кандидаты оценивались по международной системе ценностей, учитывались не только профессиональные, но и морально-этические качества претендентов на должность.

"Перед министром — сложное задание. Перед ним — три разных кандидата... Первый по рейтингу — господин Бушуев — из всех, кто был у нас на интервью, показал наибольшее понимание относительно того, что надо делать в полиции... Он показал хорошее системное и стратегическое мышление... Но у него нет опыта работы в следственных и оперативных органах", — рассказал Е.Захаров.

Что касается кандидатуры Вишневского, то, как подчеркнул секретарь комиссии, этот человек показал себя хорошим реформатором. "Он молод, но уже проявил себя как руководитель, как менеджер… Но у него абсолютно нет опыта работы в полиции", — подчеркнул Захаров.

Кандидатура Князева, по его словам, расценивалась комиссией неоднозначно. "Он превзошел наши ожидания. Сильный лидер.... Все трое, каждый по своему, заслуживают... должность главы Нацполиции", — подытожил он.

Захаров также уточнил, что министр Арсен Аваков в ближайшее время проведет собеседование с кандидатами и определится. Он не исключил, что глава МВД в ближайшее время внесет кандидатуру на пост главы Нацполиции и Кабмин уже в эту среду на своем заседании может утвердить ее.

Как сообщалось, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Глава МВД принял ее отставку, исполняет обязанности главы Нацполиции ее первый замглавы Вадим Троян.

Аваков принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение должности главы Нацполиции. На эту должность подали заявки 64 человека.

В состав консультативной отборочной комиссии входят шесть независимых международных и украинских экспертов.