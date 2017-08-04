В Генпрокуратуре и НАБУ пожаловались на Балчуна

04 августа 2017, 17:13
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Сегодня представители двух правоохранительных органов заявили о недостаточной борьбе руководства "Укрзализныци" с коррупцией и попросили привлечь к ответственности Балчуна

В Генпрокуратуре и НАБУ пожаловались на Балчуна | Политика | Дело Увеличить картинку

Генпрокурор Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на обращении генпрокурора от 2 августа.

В нем Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".

В частности, ГПУ расследует присвоения сотрудниками УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.

Также упоминается уголовное производство по злоупотреблению полномочиями заместителем начальника департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн. В тексте упоминается еще несколько дел, где различными способами фигурируют чиновники "Укрзализныци".

В обращении указывается, что УЗ проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).

"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена, ​​прежде всего, ненадлежащим исполнением правления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", — написал Луценко премьер-министру.

"Учитывая изложенное, считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", — говорится в обращении.

Убытки на закупках

А замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава написал письмо вице-премьеру Владимиру Кистиону, в котором посетовал, что ПАО "Укрзализныця" не проявляет интереса к участию в антикоррупционных расследованиях в качестве потерпевшего.

Углава отметил, что на 24 февраля 2017 года не получали от "Укрзализныци" заявок на участие представителей УЗ в уголовном процессе в качестве потерпевшего. Такая бездеятельность, по мнению НАБУ, является одним из условий, "способствующим совершению новых коррупционных преступлений".

В письме говорится, что НАБУ расследует 16 уголовных дел, связанных с коррупцией на УЗ, общая сумма убытков по которым составляет более 650 миллионов гривень.

Замдиректора Бюро указывает, что УЗ терпит убытки, в том числе в результате противоправных действий должностных лиц при организации и проведении закупок товаров и услуг за средства государственного предприятия. НАБУ уверяет, что при закупках искусственно создавалась неконкурентная среда среди поставщиков и предоставлялись преимущества отдельным субъектам торгов. Это приводило к противоправному расходованию средств УЗ в пользу третьих лиц.

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Теги: войцех балчун , генпрокуратура , набу , юрий луценко , укрзалізниця

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В Генпрокуратуре и НАБУ пожаловались на Балчуна | Политика | Дело
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