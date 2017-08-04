В Генпрокуратуре и НАБУ пожаловались на Балчуна

Генпрокурор Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на обращении генпрокурора от 2 августа.
В нем Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".
В частности, ГПУ расследует присвоения сотрудниками УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.
Также упоминается уголовное производство по злоупотреблению полномочиями заместителем начальника департамента локомотивного хозяйства УЗ, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн. В тексте упоминается еще несколько дел, где различными способами фигурируют чиновники "Укрзализныци".
В обращении указывается, что УЗ проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).
"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена, прежде всего, ненадлежащим исполнением правления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", — написал Луценко премьер-министру.
"Учитывая изложенное, считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", — говорится в обращении.
Убытки на закупках
А замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава написал письмо вице-премьеру Владимиру Кистиону, в котором посетовал, что ПАО "Укрзализныця" не проявляет интереса к участию в антикоррупционных расследованиях в качестве потерпевшего.
Углава отметил, что на 24 февраля 2017 года не получали от "Укрзализныци" заявок на участие представителей УЗ в уголовном процессе в качестве потерпевшего. Такая бездеятельность, по мнению НАБУ, является одним из условий, "способствующим совершению новых коррупционных преступлений".
В письме говорится, что НАБУ расследует 16 уголовных дел, связанных с коррупцией на УЗ, общая сумма убытков по которым составляет более 650 миллионов гривень.
Замдиректора Бюро указывает, что УЗ терпит убытки, в том числе в результате противоправных действий должностных лиц при организации и проведении закупок товаров и услуг за средства государственного предприятия. НАБУ уверяет, что при закупках искусственно создавалась неконкурентная среда среди поставщиков и предоставлялись преимущества отдельным субъектам торгов. Это приводило к противоправному расходованию средств УЗ в пользу третьих лиц.