В ГФС отчитались о преступлениях их сотрудников: открыто 278 уголовных дел

За первое полугодие 2017 года в отношении сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС) начато 278 уголовных производств, в частности, 135 за злоупотребление властью, 54 — по факту коррупции, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, в суд подали 66 уголовных производств. Восемь сотрудников признаны виновными в совершении преступления. Кроме этого, 11 уголовных производств возбудили в отношении тех, кто предлагал взятку сотрудникам ГФС.

"За январь — июнь 2017 года работникам органов ГФС оглашено 122 сообщения о подозрении в совершении преступлений, в том числе 38 — за получение неправомерного вознаграждения", — говорится в сообщении.