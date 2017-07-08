В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в жилом доме

"Ситуация в Голосеевском районе: предварительно — взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями", — написала начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Оксана Блищик на странице в Фейсбуке в субботу.

Вскоре она добавила, что из-под завалов достали женщину, которую также доставят в больницу.

По данным О.Блищик, на месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы.

По данным полиции, возможной причиной инцидента стал взрыв бытового газа. Обвалилось перекрытие между этажами.