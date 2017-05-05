В Харькове восстановят Институт танковых войск

05 мая 2017, 18:15
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При Харьковском политехническом институте создадут Институт танковых войск. Создавать учено-техническую базу будет госконцерн "Укроборонпром"

Увеличить картинку Фото: Шукач

Министерство обороны Украины и Государственный концерн "Укроборонпром" анонсировали восстановление Института танковых войск Украины на базе факультета военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.

Учебно-материальную базу образовательного центра для танкистов должны создать специалисты бронетанковой отрасли ГП "Укроборонпром". Поскольку именно предприятия госконцерна создают бронетехнику и станут базой будущей практики.

По словам заместителя генерального директора по развитию "Укроборонпрома" Артура Херувимова, концерн уже сотрудничает с Харьковским политехническим институтом по направлению создания систем борьбы с беспилотной техникой, а 957 студентов харьковских учебных заведений прошли стажировку на предприятиях "Укроборонпрома".

На совещании в ХПИ министр обороны Украины Степан Полторак, представители ГП "Завода им. В. А. Малышева ", ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова", ГП "Харьковский бронетанковый завод", ГП "Харьковский завод специальных машин", ГП "Харьковский автомобильный ремонтный завод" определили основные требования к обучению будущих специалистов и предложили студентам проходить практику на своих предприятий.

По материалам: "Дело"
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Теги: минобороны , укроборонпром 37854297 , танки , харьков

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