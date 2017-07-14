В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ

  14 июля 2017, 09:42
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

13 июля в Харькове возле ТРЦ "Караван" на Алексеевке правоохранители со стрельбой задержали двоих террористов "Исламского государства"

Увеличить картинку Фото: NewsRoom

В Харькове вчера вечером, 13 июля 2017 года, правоохранители со стрельбой задержали двоих террористов "Исламского государства" (ИГИЛ). Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

"В четверг, 13 июля, в Харькове возле ТРЦ "Караван" на Алексеевке произошла стрельба. Инцидент произошел около 19:30 на парковке торгового центра", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, к двум мужчинам, один из которых был неславянской внешности, подошли двое граждан в штатском и приказали тем лечь на землю. После этого один из мужчин бросился бежать, в него выстрелили и он упал, второй мужчина в этом время оставался у машины. По предварительной информации, пуля попала мужчине в ногу. В комментарии изданию правоохранители, которые находились на месте события, сообщили, что в результате спецоперации были задержаны два террориста ИГИЛ.

Кроме того, сообщается, что по словам начальника пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, сотрудники управления задержали преступника, который находился международном розыске.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: харьков , полиция , игил

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.97
EUR EUR - - 29.65
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.89
Киевская область 21.74 10.58
Львовская область 21.43 10.74
Читаемые в разделе
В Киеве может появиться новая станция метро В Киеве может появиться новая станция метро Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины
Все новости
Комментируемые
1 Обжалование госзакупок в ProZorro: причины отклонения жалоб 2 Нардепы проинспектировали обустройство госграницы с Россией 3 В Киеве соревнуются 170 украинских стартапов на основе открытых данных 4 В Киеве обещают построить 5 заводов по переработке мусора и обновить завод "Энергия" 5 Гройсман предлагает переписать программу сотрудничества с МВФ
Все новости
Видео
 В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Все видео
Фото
Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень
Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.