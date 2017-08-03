В Ирпене изымают земельные решения горсовета с 2015 года

Прокуратура Киевской области проводит выемку решений Ирпенского горсовета о выделении земельных участков на территории Ирпенского региона за последние три года. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Дело в том, что Ирпенский горсовет отказался добровольно предоставить нужные документы, прокуратура Киевской области на основании постановления следственного судьи осуществляет временный доступ к документам, в частности истребует решение горсовета за последние три года о выделении земельных участков на территории региона.

Как отмечают в прокуратуре, на территории Ирпеня в течение 2015-2016 гг. введено в эксплуатацию ряд многоквартирных жилых домов. Заказчики указанных строек заключили с Ирпенским горсоветом договоры о привлечении средств на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры в виде долевого участия. Однако средства долевого участия на счет исполкома Ирпеня не поступали, зато заказчики выполняли другие работы на территории города, стоимость которых местные власти засчитали как уплату паевого участия.

После этого Ирпенский горсовет принял решение об уменьшении размера понесенных затрат, нарушив требования ст. 40 Закона "О регулировании градостроительной деятельности" и Бюджетного кодекса, что привело к недополучению средств местным бюджетом на общую сумму более 3 млн грн.

Действия должностных лиц органа местного самоуправления квалифицированы по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Напомним, вчера обыски проводились в Бучанском горсовете. Причина обыска — досудебное расследование уголовного производства. В частности декларирование недостоверной информации одним из физлиц. Подозреваемый является одним из руководителей Ирпеня, его имя в интересах следствия не разглашалось.