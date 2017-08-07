В Измаиле взорвали автомобиль сотрудника криминальной полиции

В Измаиле в результате взрыва автомобиля сотрудника криминальной полиции Андрея Прокурора пострадала его супруга — певица Екатерина Пуйческу и их дочь. Об этом сообщает "Думская".

Так, факт взрыва подтвердили в пресс-службе полиции Одесской области. "Сегодня на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Нахимова прогремел взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Измаильского отдела полиции. Было установлено, что взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского", — говорится в сообщении.

Сообщается, что взрыв произошел около 19 часов во дворе дома семьи. В момент ЧП правоохранитель сел в машину, а его жена с ребенком только подходили к ней. При этом он не получил никаких травм. У женщины — перелом и раны от осколков стекол, девочку тоже поранило осколками.

"Дело в том, что взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Видимо, преступники хотели напугать. Если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал", — сообщили в полиции. Напомним, ранее сообщалось, что на улице Нахимова в Измаиле Одесской области взорвался автомобиль.