В январе налогоплательщики побили рекорд по декларированию НДС

25 января 2017, 12:08
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В январе налогоплательщиками задекларировано почти вдвое больше среднемесячного декларирования налога за январь-декабрь 2016 года

В январе налогоплательщики побили рекорд по декларированию НДС | Экономика | Дело Увеличить картинку

В январе зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования НДС — плательщики задекларировали к уплате 22,4 млрд гривень НДС. Об этом сообщается на официальном портале Фискальной службы.

"Таких цифр никогда не было, это на сегодня рекордный для нас результат", — отметил глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

"Налог на добавленную стоимость является одним из бюджетообразующих налогов, одной из основных статей доходов бюджета. То есть, эти 22,4 млрд гривень пойдут на пенсии, заработную плату, выплаты малообеспеченным, финансирование инфраструктурных проектов", — подчеркнул глава службы.

По его словам, в январе налогоплательщиками задекларировано почти вдвое больше, среднемесячного декларирования налога за январь-декабрь 2016 года.

"В декабре мы уже установили рекорд — 16,6 млрд гривень. А уже сегодня благодаря проведенным мероприятиям по детенизации экономики мы увеличили этот показатель на 6 млрд и установили новый рекорд", — отметил он.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: фискальная служба , ндс

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В январе налогоплательщики побили рекорд по декларированию НДС | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.23
EUR EUR - - 29.27
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.09 12.92
Киевская область 21.73 11.61
Львовская область 21.67 12.21
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Зачем физлиц-единщиков обязали платить ЕСВ Зачем физлиц-единщиков обязали платить ЕСВ О чем говорил Порошенко в Давосе: главные тезисы О чем говорил Порошенко в Давосе: главные тезисы В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь
Все новости
Комментируемые
1 Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году 1 2 Суд оставил месторождение золота фирме экс-министра МВД Захарченко 3 Мэра Бучи Федорука оставили под домашним арестом 4 Кто в Украине работает 5 Между Великобританией и Китаем впервые проложили железнодорожный "Новый шелковый путь"
Все новости
Видео
 Объявлены претенденты на "Оскар": "Ла-Ла Лэнд" получил 13 номинаций
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Все видео
Фото
Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)
Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)
День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)
День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.