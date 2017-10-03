В каких странах хотят работать и учиться украинцы — исследование

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты исследования о динамике миграционных настроений Украинцев, проведенного в сентябре 2017 года. 61% респондентов заявили, что не хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства. В то же время 35% сказали, что имеют такое желание, еще 4% — не определились с ответом.

"По сравнению с 2016 г. количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%). Больше всего тех, кто хотел бы сменить место жительства среди жителей Запада (41%). На Юге таких 34%, в Центре — 33%, на Востоке — 33%", — отмечают авторы исследования. Среди молодежи (18-35 лет) количество тех, кто желает переехать на постоянное место жительства за границу, — 54%. Зато среди старшего поколения таких всего 19%. Несколько больше тех, кто выражает желание эмигрировать среди лиц с высшим образованием и более высокими доходами.

"Вместе с тем следует обратить внимание, что среди тех, кто работал за рубежом, количество потенциальных мигрантов меньше, чем среди тех, кто только желает найти работу за рубежом", — акцентируют в "Рейтинге".

Причины эмиграции

Чаще всего среди причин, побуждающих респондентов думать об эмиграции, называются: