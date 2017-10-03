В каких странах хотят работать и учиться украинцы — исследование

03 октября 2017, 13:14
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Более трети населения Украины хотели бы уехать на ПМЖ за границу. Наиболее привлекательные страны для работы: Германия, Польша, США и Канада. Для учебы — Германия, Великобритания, США и Польша

В каких странах хотят работать и учиться украинцы — исследование | Общество | Дело Увеличить картинку

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты исследования о динамике миграционных настроений Украинцев, проведенного в сентябре 2017 года. 61% респондентов заявили, что не хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства. В то же время 35% сказали, что имеют такое желание, еще 4% — не определились с ответом.

"По сравнению с 2016 г. количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%). Больше всего тех, кто хотел бы сменить место жительства среди жителей Запада (41%). На Юге таких 34%, в Центре — 33%, на Востоке — 33%", — отмечают авторы исследования. Среди молодежи (18-35 лет) количество тех, кто желает переехать на постоянное место жительства за границу, — 54%. Зато среди старшего поколения таких всего 19%. Несколько больше тех, кто выражает желание эмигрировать среди лиц с высшим образованием и более высокими доходами.

"Вместе с тем следует обратить внимание, что среди тех, кто работал за рубежом, количество потенциальных мигрантов меньше, чем среди тех, кто только желает найти работу за рубежом", — акцентируют в "Рейтинге".

Причины эмиграции

Чаще всего среди причин, побуждающих респондентов думать об эмиграции, называются:

  • надежда получить лучшие условия для жизни — 64%;
  • желание обеспечить лучшее будущее для детей — 34%;
  • отсутствие достойной работы в Украине — 23%;
  • желание получить лучшее образование — 12%;
  • отсутствие безопасности в Украине, возможность получить лучшее медобслуживание, лучшие условия ведения бизнеса, желание самореализации, семейные обстоятельства — менее 10%.
  • ценностный конфликт и политические преследования — не более 1% опрошенных.

Получение лучших условий жизни в качестве причины возможной эмиграции чаще всего называли на Востоке страны, желание обеспечить будущее детей — на Юге, отсутствие достойной работы — на Западе.

Две трети опрошенных заявили, что не хотели бы иметь двойное гражданство, 35% сказали, что хотели бы иметь второй паспорт. Чаще всего такое желание высказывали на Юге, молодежь, работающие и обеспеченные. Среди стран, гражданство которых хотели бы иметь, респонденты, названы:

  • страны ЕС — 42%;
  • США — 18%;
  • Канада — 15%;
  • Россия — 12%.

Гражданство страны ЕС хотели бы иметь одинаково жители западных, центральных и южных макрорегионов (около 40%), несколько меньше — восточных (31%). Гражданство США больше других хотели бы иметь жители Запада, гражданство России — Востока.

Только на работу

44% опрошенных изъявили желание работать / получить работу за границей. Среди молодежи желающих получить работу за границей 68%, среди лиц среднего возраста — 52%, а среди старших — 20%.

"Основной мотивацией в желании работать за границей респонденты чаще всего называли высокий уровень зарплаты в других странах (72%). Лучшие условия труда, желание заработать на жилье (обучение детей, лечение родственников и т.п.), реализацию как профессионалов, высокое качество социальной защиты в качестве причин своего желания получить работу за границей называли от 16 до 20% опрошенных. По 7% причинами определили возможность открыть собственное дело и желание получить опыт работы в международных компаниях", — поясняют составители опроса.

Примечательно, что те, кто уже работал за границей, чаще указывали в качестве причины лучшие условия труда.

Наиболее популярными направлениями для работы за границей названы:

  • Германия — 37%;
  • Польша — 26%;
  • США — 22%;
  • Канада — 21%;
  • Чехия — 16%;
  • Италия — 15%;
  • Великобритании — 14%;
  • Франция или Швеция — по 12%;
  • Израиль — 11%;
  • Испания — 9%;
  • Нидерланды — 7%;
  • Россия — 6%;
  • Другие страны — менее 5%.

Германию, США, Чехию и Великобританию как желаемые страны для работы чаще других выбирали жители Запада, Россию — опрошенные на Востоке.

Среди опрошенных только 14% заявили, что ранее уже работали за границей, 86% — не работали. Больше всего таких среди жителей Запада, лиц с высшим образованием, обеспеченных и самозанятых или работающих на частных предприятиях.

На учебу

55% опрошенных сказали, что среди их знакомых есть те, чьи дети учатся за рубежом. 45% сказали, что среди их близких таких лиц нет. Несколько больше тех, кто заявил, что знает людей, дети которых учатся за границей, на Западе, в городах и среди молодежи.

70% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за границей, 20% имеют противоположное мнение. На Западе, в Центре и на Юге таких респондентов более 70%, на Востоке — 59%. Чем моложе респонденты, чем выше их уровень образования и чем больше они обеспечены, тем больше среди них тех, кто хотел бы, чтобы их дети или внуки учились за рубежом.

Наиболее популярные страны для учебы детей и внуков:

  • Германия — 34%;
  • Великобритания — 29%;
  • США — 25%;
  • Польша — 24%;
  • Канада — 17%;
  • Франция — 12%;
  • Чехия и Швеция — по 10%;
  • Италия — 7%;
  • Нидерланды и Испания — по 5%;
  • Россия — 4%;
  • Словакия, Венгрия, Литва, Португалия и Румыния — 1-2%.
О безвизе

55% опрошенных заявили, что лично заинтересованы в начале работы безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. 38% сказали, что не заинтересованы, еще 7% не дали ответа на этот вопрос. Больше заинтересованных в "безвизе" на Западе (72%), меньше всего — на Востоке (40%).

52% респондентов заявили, что введение безвизового режима будет иметь положительные последствия для Украины. 17% сказали, что это решение не будет иметь никаких последствий, 18% сказали, что оно приведет к негативу. Опять же, более оптимистично оценивают последствия введения безвизового режима жители Запада (68%). В Центре таких 53%, на Востоке и Юге около 40%.

Молодежь, более обеспеченные и лица с высшим образованием заинтересованы в начале работы безвизового режима с ЕС, а также более оптимистично смотрят на перспективы "безвиза", чем другие.

"Почти три четверти респондентов убеждены, то упрощение Польшей и Венгрией условий для трудоустройства украинцев является скорее шагом для улучшения экономики этих стран, чем дружеским шагом навстречу Украине", — отмечают социологи.

В опросе принимали 1200 респондентов, граждане Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: эмиграция

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В каких странах хотят работать и учиться украинцы — исследование | Общество | Дело
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