В Калиновке продолжается разминирование склада

На территории арсенала в Калиновке Винницкой области по состоянию на 13.00 воскресенья продолжаются работы по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на территории арсенала происходят одиночные взрывы, которые не угрожают жизни местного населения и военнослужащих ВСУ.

От ВСУ в районе разминирования участвуют 50 групп военнослужащих инженерно-саперных подразделений общей численностью 228 человек. Также к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечено 9 противопожарных танков и 4 инженерных машины разгораживания ІМР- 2, а также пожарные самолеты авиации ГСЧС Ан-32.

Подразделения Военной службы правопорядка ВСУ и Высокомобильных десантных войск усилили охрану территории арсенала и прилегающих территорий.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

На данный момент жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).