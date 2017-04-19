В Керченском проливе потерпел крушение российский сухогруз

19 апреля 2017, 08:18
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По предварительным данным, на борту находилось 12 человек

В Керченском проливе потерпел крушение российский сухогруз | Регионы | Дело Увеличить картинку

Сухогруз "Герои Арсенала затонул" в акватории Черного моря в районе Керченского пролива. Об этом сообщает Би-би-си.

По предварительным данным, на борту находилось 12 человек.

Неофициально сообщается, что пятерых нашли живыми, поиски остальных продолжаются.

"Сухогруз пропал с радаров рано утром в среду в районе Керченской переправы в Крым, когда там наблюдается шторм три балла", — сообщил представитель Южного регионального центра МЧС.

Перед этим судно подало сигнал SOS.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что кораблекрушение произошло примерно в 15 милях от населенного пункта Тамань.

В этом время в море были волны высотой до трех метров и порывы ветра до 20 метров в секунду, что затруднило применение спасательных судов.

Официальной информации о судьбе экипажа пока нет.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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Теги: крым , оккупация крыма , мчс

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В Керченском проливе потерпел крушение российский сухогруз | Регионы | Дело
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