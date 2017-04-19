В КГГА рассказали, как будут дальше решать вопрос с Театром на Подоле

19 апреля 2017, 10:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Архитекторы уже опубликовали, что находится внутри здания Театра на Подоле, расположенного на Андреевском спуске Киева. А рабочая группа, которая занимается урегулированием ситуации вокруг нового фасада Театра, решила провести две экспертизы

Увеличить картинку Театр на Подоле. Фото: Т.Довгань

На очередном заседании рабочая группа, занимающаяся урегулированием ситуации вокруг нового фасада здания Театра на Подоле, определилась, какие именно экспертизы необходимо проводить в первую очередь. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

"Мы остановились на двух экспертизах: это градостроительный анализ — то есть что можно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений. То есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили ранее", — заявил Бондаренко.

Он добавил, что пока сложно сказать о стоимости таких экспертиз, но уже две организации согласились провести их бесплатно — это Национальный союз архитекторов Украины и Институт Генерального плана города Киева.

На заседании рабочей группы также обсудили предложения относительно источников финансирования и целесообразности или необходимости остановки строительных работ на объекте.

Напомним, 29 ноября 2016 года состоялась публичная презентация отреставрированного фасада здания Киевского драматического театра на Подоле. Инвестором реставрации (165 млн грн) стала компания Roshen. В тот же день на сайте Киевсовета появилась петиция с призывом снести новый фасад Театра на Подоле и вернуть зданию исторический вид.

14 апреля 2017 года архитектурное бюро Drozdov&partners, которое занимается реконструкцией Театра на Подоле, обнародовало фотографии обновленного здания изнутри.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: киев , кгга , театр

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.85
EUR EUR - - 28.68
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 12.25
Киевская область 22.81 11.78
Львовская область 23.57 11.89
Читаемые в разделе
Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву
Все новости
Комментируемые
1 Как будет работать общественный транспорт на Пасху 1 2 По данным Генпрокуратуры обвиняемые экс-беркутовцы сбежали в Россию 1 3 Увеличилась доля отказов украинцам в визах США 4 Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост 5 В Минсоцполитики ожидают сокращения получателей субсидий на треть
Все новости
Видео
 Вышел первый тизер восьмых "Звездных войн"
На спутниках Юпитера и Сатурна может быть жизнь — NASA
Все видео
Фото
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.