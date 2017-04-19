В КГГА рассказали, как будут дальше решать вопрос с Театром на Подоле

На очередном заседании рабочая группа, занимающаяся урегулированием ситуации вокруг нового фасада здания Театра на Подоле, определилась, какие именно экспертизы необходимо проводить в первую очередь. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

"Мы остановились на двух экспертизах: это градостроительный анализ — то есть что можно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений. То есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили ранее", — заявил Бондаренко.

Он добавил, что пока сложно сказать о стоимости таких экспертиз, но уже две организации согласились провести их бесплатно — это Национальный союз архитекторов Украины и Институт Генерального плана города Киева.

На заседании рабочей группы также обсудили предложения относительно источников финансирования и целесообразности или необходимости остановки строительных работ на объекте.

Напомним, 29 ноября 2016 года состоялась публичная презентация отреставрированного фасада здания Киевского драматического театра на Подоле. Инвестором реставрации (165 млн грн) стала компания Roshen. В тот же день на сайте Киевсовета появилась петиция с призывом снести новый фасад Театра на Подоле и вернуть зданию исторический вид.

14 апреля 2017 года архитектурное бюро Drozdov&partners, которое занимается реконструкцией Театра на Подоле, обнародовало фотографии обновленного здания изнутри.