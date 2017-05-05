В Киев прибыло почти 100 самолетов с участниками Евровидения

05 мая 2017, 11:30
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На Евровидение в столицу прибыло почти 600 представителей из 41 страны

В Киев прибыло почти 100 самолетов с участниками Евровидения | Общество | Дело Увеличить картинку

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в приоритетном порядке оформили 97 рейсов с участниками Евровидения и их командами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как уточняют в Госпогранслужбе, участников встречают у трапа самолета и отдельными коридорами проводят к оформлению документов.

Через автомобильные пункты пропуска оформлено почти 100 грузовых машин с оборудованием для конкурса.

По материалам: "Дело"
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Теги: самолет , евровидение , госпогранслужба

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В Киев прибыло почти 100 самолетов с участниками Евровидения | Общество | Дело
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