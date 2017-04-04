В Киеве 8-9 апреля перекроют 10 улиц из-за проведения седьмого Киевского международного полумарафона.
На двух улицах полностью перекроют движение любого транспорта, в том числе городского и велосипедного:
- ул. Петра Сагайдачного будет закрыта для движения с 5:00 8 апреля до 22:00 9 апреля;
- Контрактовая площадь — с 5:00 8 апреля до 20:00 9 апреля.
Ограничение движения 9 апреля будет на следующих улицах:
- Днепровский спуск с 9:00 до 10:30 — будет перекрыт подъем и спуск возле моста Метро;
- Набережное шоссе с 8:00 до 10:30 — будет перекрыто движение в оба направления от моста Метро до Контрактовой площади, с 9:00 до 12:40 перекроют движение от Боричевого спуска до моста Метро;
- ул. Набережно-Крещатицкая с 8:30 до 12:40 — будет перекрыто движение на отрезке от Боричевого спуска до Гаванского моста;
- Гаванский мост с 09:00 до 11:40 — будет перекрыто движение в сторону моста Георгия Фуксы;
- ул. Набережно-Рыбальская с 09:30 до 10:40 — будет перекрыто движение в сторону моста Георгия Фуксы;
- мост Георгия Фуксы с 09:30 до 10:50 — будет перекрыто движение в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов", а также организовано реверсивное движение в полосе встречного движения;
- ул. Трухановская с 8:00 до 12:50 — будет перекрыто движение в оба направления;
- Владимирский спуск с 8:30 до 13:00 — будет перекрыто движение в оба направления.