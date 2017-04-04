В Киеве 8-9 апреля перекроют 10 улиц

04 апреля 2017, 13:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В связи с проведением седьмого Киевского международного полумарафона 8 и 9 апреля в городе будут перекрыты десять улиц

В Киеве 8-9 апреля перекроют 10 улиц | Киев | Дело Увеличить картинку

В Киеве 8-9 апреля перекроют 10 улиц из-за проведения седьмого Киевского международного полумарафона.

На двух улицах полностью перекроют движение любого транспорта, в том числе городского и велосипедного:

  • ул. Петра Сагайдачного будет закрыта для движения с 5:00 8 апреля до 22:00 9 апреля;
  • Контрактовая площадь — с 5:00 8 апреля до 20:00 9 апреля.

Ограничение движения 9 апреля будет на следующих улицах:

  • Днепровский спуск с 9:00 до 10:30 — будет перекрыт подъем и спуск возле моста Метро;
  • Набережное шоссе с 8:00 до 10:30 — будет перекрыто движение в оба направления от моста Метро до Контрактовой площади, с 9:00 до 12:40 перекроют движение от Боричевого спуска до моста Метро;
  • ул. Набережно-Крещатицкая с 8:30 до 12:40 — будет перекрыто движение на отрезке от Боричевого спуска до Гаванского моста;
  • Гаванский мост с 09:00 до 11:40 — будет перекрыто движение в сторону моста Георгия Фуксы;
  • ул. Набережно-Рыбальская с 09:30 до 10:40 — будет перекрыто движение в сторону моста Георгия Фуксы;
  • мост Георгия Фуксы с 09:30 до 10:50 — будет перекрыто движение в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов", а также организовано реверсивное движение в полосе встречного движения;
  • ул. Трухановская с 8:00 до 12:50 — будет перекрыто движение в оба направления;
  • Владимирский спуск с 8:30 до 13:00 — будет перекрыто движение в оба направления.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: киев , общественный транспорт , транспорт

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Киеве 8-9 апреля перекроют 10 улиц | Киев | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.02
EUR EUR - - 28.81
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.66 12.08
Киевская область 21.91 10.67
Львовская область 20.99 10.69
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.