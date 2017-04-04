В Киеве 8-9 апреля перекроют 10 улиц

Почему новый Трудовой кодекс обвиняют в дискриминации Анна Леонова

исполнительный директор ВГО "Гей-Альянс Украина" Антидискриминационные положения Трудового кодекса нужны не работникам и работодателям, а государству, уверена Анна Леонова, исполнительный директор ВГО "Гей-Альянс

Минимальная цена на водку должна быть 79 грн, но потребитель не готов столько платить — гендиректор Nemiroff Юрий Сорочинский

генеральный директор водочной компании Nemiroff Юрий Сорочинский, генеральный директор водочной компании Nemiroff (ООО "ЛВН Лимитед"), рассказал Delo.UA, сколько нелегальной водки на рынке и

О сжигании мусора: какие поправки делают нужный закон опасным для экологии и здоровья Анна Таранцова

Глава рабочей группы по обращению с отходами Американской торговой палаты в Украине ВР в ближайшее время будет голосовать за Закон "О рынке электрической энергии Украины". В важный закон внесены поправки

"Вредные советы" для CIO Андрей Погорелый

визионер проекта Cioneer Каждый CIO, приходящий на новую работу, должен обязательно сделать несколько важных начинаний, чтобы его карьера в этой компании