В Киеве изъяли контрабандную компьютерную технику почти на $1 млн

Сотрудники налоговой милиции в Киеве изъяли незаконно ввезенную в страну компьютерную технику, источники бесперебойного питания, велосипеды и акустические системы различных торговых марок на сумму 24 млн грн.

"В рамках проведения операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено предприятие-импортер, которое занимается неспециализированной оптовой торговлей, от имени которого заключались внешнеэкономические контракты на поставку товаров с компаниями из Китая и Тайваня, — сообщили в фискальной службе. — При этом в таможенные органы организаторы схемы подавали недостоверные сведения о таможенной стоимости импортируемых товаров".

Налоговая милиция в Киеве и Киевской области провела три обыска в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства организаторов схемы.

В налоговой также сообщают, что организаторы схемы сформировали налоговый кредит на сумму почти 8,5 млн грн с помощью транзитных и фиктивных предприятий.