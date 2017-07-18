В Киеве изменят правила проведения ярмарок: привлекут ProZorro, ужесточат штрафы

18 июля 2017, 18:25
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Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Киевская горгосадминистрация разработали контракт на проведение ярмарок, в котором указаны единые условия и требования к работе всех организаторов ярмарок в столице

В Киеве изменят правила проведения ярмарок: привлекут ProZorro, ужесточат штрафы | Киев | Дело Увеличить картинку

Данный документ сегодня презентовали первый замглавы КГГА Геннадий Плис и глава ГУ Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Отныне право на организацию ярмарки в Киеве будет реализовываться через продажу такого права на аукционе ProZorro.

На электронные торги выставят ярмарки Шевченковского района по адресу: пересечение улиц Гончара, 65-А и Хмельницкого, 94; пересечение улиц Щусева и Тираспольской, ул. Ружинская.

Также в рамках эксперимента на базе двух столичных рынков — "Владимирского" и "Житнего" — будет проведено по три ярмарки согласно новым требованиям.

Контракты на проведение ярмарок будут одинаковыми по содержанию — организационные, санитарно-гигиенические, финансовые требования к проведению данных мероприятий. Обязательным будет присутствие ветеринарного врача, наличие палаток для оформления жалоб потребителей и контрольных весов. В контракте будет указана предельная стоимость, которую оператор может взимать с промышленника за каждую группу товаров. Отдельно обозначены и усилены штрафные санкции. Предусмотрено осуществление проверок по соблюдению норм на регулярной основе. Будет различаться лишь стоимость контракта, которая будет определяться через аукцион на ProZorro.

Ярмарки будут проводиться в определенные месяцы, с предварительно указанным в контракте порядком размещения торговых палаток.

"Нынешний уровень организации ярмарок нас не устраивает. Ведь сегодня отсутствуют равные правила игры для всех. Некоторые операторы подписывают договоры со всеми предпринимателями, которые хотят участвовать в ярмарках, а некоторые делают это по своему усмотрению. Условия по ценам также не равные, а штрафные санкции очень размыты или вообще отсутствуют", — посетовал Геннадий Плис.

По материалам: "Дело"
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Теги: ярмарка , киев , кгга , продукты питания , торговля

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В Киеве изменят правила проведения ярмарок: привлекут ProZorro, ужесточат штрафы | Киев | Дело
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