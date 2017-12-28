В Киеве к новогодним праздникам запустят ретропоезд

28 декабря 2017, 20:08
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В столице с 30 декабря будет курсировать ретропоезд

В Киеве к новогодним праздникам запустят ретропоезд | Киев | Дело Увеличить картинку

Киевляне и гости столицы во время новогодних праздников смогут проехать столицей Украины на ретропоезде. Отправиться в путешествие Киевским железнодорожным кольцом могут все желающие уже в субботу, 30 декабря, а также 6, 7, 8, 14 и 19 января. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Во время путешествия на ретропоезде, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность — здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов. За почти два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 30 декабря поезд отправится в 13:45 со станции Киев-Пассажирский. Прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский планируется в 16:15.

Также желающие могут посетить выставку исторического подвижного состава на станции Киев-Пассажирский, расположенной у 14-го пути. Здесь можно осмотреть паровозы разных серий, уникальные тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4, пассажирские вагоны-салоны построения первой половины ХХ века и специальную технику.

Раздел: >
Теги: укрзалізниця , пассажирские перевозки , праздники , новый год

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Киеве к новогодним праздникам запустят ретропоезд | Киев | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.95
EUR EUR - - 33.24
RUB RUB - - 0.49
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 27.52 13.6
Киевская область 26.97 13.15
Львовская область 27.68 13.45
Читаемые в разделе
Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства 2 Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца Рева представил Турчинову законопроект о перерасчете пенсий военным Рева представил Турчинову законопроект о перерасчете пенсий военным
Все новости
Комментируемые
1 Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства 2 2 Украина потратит 120 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде 1 3 В Украине проходят выборы в 51 территориальной громаде 1 4 Concorde Capital будет участвовать в приватизации "Центрэнерго" — Мазепа 1 5 В чем подозревают руководство запорожской "Самопомочи"
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.