В Киеве к новогодним праздникам запустят ретропоезд

Киевляне и гости столицы во время новогодних праздников смогут проехать столицей Украины на ретропоезде. Отправиться в путешествие Киевским железнодорожным кольцом могут все желающие уже в субботу, 30 декабря, а также 6, 7, 8, 14 и 19 января. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Во время путешествия на ретропоезде, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность — здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов. За почти два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 30 декабря поезд отправится в 13:45 со станции Киев-Пассажирский. Прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский планируется в 16:15.

Также желающие могут посетить выставку исторического подвижного состава на станции Киев-Пассажирский, расположенной у 14-го пути. Здесь можно осмотреть паровозы разных серий, уникальные тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4, пассажирские вагоны-салоны построения первой половины ХХ века и специальную технику.