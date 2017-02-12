В Киеве могут построить два завода по переработке мусора

12 февраля 2017, 09:42
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Новые заводы могут появится через два года

В Киеве могут построить два завода по переработке мусора | Киев | Дело Увеличить картинку

Столичные власти ведут переговоры с инвесторами по строительству современных заводов по сортировке и переработке мусора, чтобы уже через 2 года такие заводы начали работать в Киеве, сообщил председатель Киевской городской администрации Виталий Кличко.

"Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы построить два таких комбината. Один — ближе к Киеву, а другой — на полигоне, на который вывозится мусор, где ситуация также очень критична. Ни в коем случае мы не хотим попасть в такую же сложную ситуацию, в которую попал Львов", — говорится в заявлении мэра Киева размещенном на сайте КГГА в субботу.

В.Кличко подчеркнул, что переговоры с инвесторами должны завершиться до конца текущего года. "После этого нам нужно будет 1,5 — 2 года для того, чтобы заводы начали работать", — сказал он.

Кроме того, в планах КГГА также модернизация завода "Энергия". Столичные власти планируют поставить на заводе современное оборудование для того, чтобы предприятие не выбрасывало никаких вредных веществ и тем самым не наносило вред киевлянам.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: мусор , виталий кличко

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В Киеве могут построить два завода по переработке мусора | Киев | Дело
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