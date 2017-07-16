В Киеве может появиться канатная дорога

16 июля 2017, 10:20
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Компания "Doppelmayr" интересуется строительством канатной дороги в Киеве, заявил мэр Виталий Кличко

В Киеве может появиться канатная дорога | Киев | Дело Увеличить картинку

Киев на этой неделе посетили представители руководства австрийской компании "Doppelmayr", заинтересовавшиеся возможностью реализации проекта строительства в центральной части города канатной дороги, которая по планам властей свяжет ключевые туристические места, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"На этой неделе в Киев приезжали представители компании "Doppelmayr", которая является мировым лидером по строительству канатных дорог. То, что высокое руководство приезжает и выражает заинтересованность в проекте, является очень хорошим сигналом. Уверен, что следующей весной мы сможем говорить о начале строительства канатной дороги", — цитирует В. Кличко его пресс-служба.

Кроме этого, отметил градоначальник, столичные власти планируют обновить и киевский фуникулер.

"Хочу напомнить, что в прошлом году фуникулер перевез более одного миллиона пассажиров. Мы планируем сделать и просторные вагоны, и кондиционирование в них. Фуникулер будет не только транспортным средством, а также — одним из аттракционов, который с удовольствием будут посещать много киевлян и гостей нашего города", — подчеркнул В. Кличко.

Городской голова отметил, что среди иностранных инвесторов есть заинтересованность инвестиций в Украину и Киев в частности.

"60% из всех инвестиций, которые были привлечены в прошлом году в Украине, пришли именно в наш город. То есть доверие есть, заинтересованность есть. Вместе с инвесторами, которые создают рабочие места, мы меняем наш город", — сказал он.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: киев , мэр , виталий кличко , дороги

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В Киеве может появиться канатная дорога | Киев | Дело
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