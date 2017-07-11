В Киеве может появиться новая станция метро

Святошинско-Броварская ветка Киевского метрополитена вскоре может пополниться еще одной станцией и дополнительным депо для поездов.

Соответствующий тендер по поиску подрядчика на портале публичных госзакупок ProZorro объявил Киевский метрополитен.

Ожидаемая стоимость работ составляет 57,56 млн гривень. Торги намечены на 14 июля.

Согласно заявке, компания-победитель выполнит строительные работы на участке от станции метро "Святошин" до станции "Новобеличи" с оборотным электродепо "Новобеличи".

Сначала по плану должны построить участок от станции "Академгородок" до станции "Новобеличи", где оборудуют саму станцию, а также технические ветки метро.

Вторым этапом будет постройка объектов депо.

Напомним, ранее глава киевской подземки анонсировал открытие двух новых станций до конца 2019 года.

Также сообщалось, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Подольско-Выгуровская линия метрополитена будет состоять из 14 станций, 3 пересадочных узлов и 1 электродепо. Строительство линии будет осуществляться в 2 очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года.