В Киеве может появиться новая станция метро

11 июля 2017, 13:23
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Новая станция станет продолжением красной ветки метро

В Киеве может появиться новая станция метро | Киев | Дело Увеличить картинку

Святошинско-Броварская ветка Киевского метрополитена вскоре может пополниться еще одной станцией и дополнительным депо для поездов.

Соответствующий тендер по поиску подрядчика на портале публичных госзакупок ProZorro объявил Киевский метрополитен.

Ожидаемая стоимость работ составляет 57,56 млн гривень. Торги намечены на 14 июля.

Согласно заявке, компания-победитель выполнит строительные работы на участке от станции метро "Святошин" до станции "Новобеличи" с оборотным электродепо "Новобеличи".

Сначала по плану должны построить участок от станции "Академгородок" до станции "Новобеличи", где оборудуют саму станцию, а также технические ветки метро.

Вторым этапом будет постройка объектов депо.

Напомним, ранее глава киевской подземки анонсировал открытие двух новых станций до конца 2019 года.

Также сообщалось, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Подольско-Выгуровская линия метрополитена будет состоять из 14 станций, 3 пересадочных узлов и 1 электродепо. Строительство линии будет осуществляться в 2 очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года.

По материалам: Новое Время
Раздел: >
Теги: киевский метрополитен , кгга , prozorro

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Киеве может появиться новая станция метро | Киев | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26
EUR EUR - - 29.61
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.38 11.51
Киевская область 22.37 10.65
Львовская область 22.31 11.05
Читаемые в разделе
Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины "Янтарная схема Розенблата". Что показали на оперативном видео регламентному комитету "Янтарная схема Розенблата". Что показали на оперативном видео регламентному комитету
Все новости
Комментируемые
1 Трое людей погибло из-за столкновения авто с пассажирским поездом в Запорожской области 2 Киев закупил саженцев деревьев на 7 млн грн 3 Кубив будет продвигать экспорт в Совете по международной торговле 4 Треть из 100 самых "грязных" промпредприятий Украины принадлежат Ахметову 5 Участникам АТО в Киевской области в 2017 году выделили более тысячи земельных участков
Все новости
Видео
 Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
Все видео
Фото
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.