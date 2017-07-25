В Киеве на три месяца частично перекроют важную транспортную артерию

25 июля 2017, 08:15
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С 25 июля до 21 октября частично ограничат движение транспорта на ул. Борщаговской

Увеличить картинку Фото MIGnews

С 25 июля до 21 октября, в связи с ремонтом канализационного коллектора, частично ограничат движение транспорта на ул. Борщаговской, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 25 июля до 21 октября частично ограничат движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара по ул. Борщаговской: от дома № 2-Б в дом № 8. Проезд будет возможен по крайней левой полосе, прилегающей к линии скоростного трамвая", — говорится в сообщении на сайте КГГА в понедельник со ссылкой на ПАО "АК "Киевводоканал".

Такие изменения связаны с реконструкцией канализационного коллектора диаметром 1,5-2 м, что обусловлено его техническим состоянием. Подчеркивается, что в период с 2013 года до 2015 года на коллекторе произошло две крупные аварии. Реконструкция позволит обеспечить надежное функционирование канализации близлежащих жилых массивов.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: киев , дороги , киевавтодор

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