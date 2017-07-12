На всех пляжах Киева не рекомендуют купаться

12 июля 2017, 15:55
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Среди них популярные у киевлян пляжи "Венеция" и "Центральный"

На всех пляжах Киева не рекомендуют купаться | Киев | Дело Увеличить картинку

Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на 11 пляжах Киева.

Об этом свидетельствуют данные на сайте КП.

На пляжах "Детский", "Венеция", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Молодежный", "Пуща-Водица", "Черторой", "Вербный", "Радужный", "Тельбин" и "Центральный" стоит отметка "купаться не рекомендовано".

Ранее социальные сети сообщили об окраске вод Днепра в интенсивно зеленый цвет из-за цветения водорослей.

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Теги: кп плесо , кгга , днепр , пляж

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На всех пляжах Киева не рекомендуют купаться | Киев | Дело
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