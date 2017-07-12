На всех пляжах Киева не рекомендуют купаться

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сhief operating officer дизайн-студии Room10533 Каждый из вас наверняка держал в руках буклет или визитку, которые не хотелось выпускать из рук — настолько

Сколько в Украине платят официантам Родион Ерошек

соучредитель компании Poster Летом 2017 года предприятия украинского общепита искали от 2 до 7 тыс. официантов. Всего в стране около 14

Украинцам разрешили использовать деньги с мобильного счета для оплаты товаров и услуг Игорь Самоходский

эксперт сектора IT и телеком Офиса эффективного регулирования (BRDO) Вскоре в нашей стране для оплаты товаров и услуг можно будет использовать средства с мобильного счета. Таким образом,