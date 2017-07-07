В Киеве новые билеты за 4 грн будут с QR-кодами

Разовые билеты для проезда в наземном общественном транспорте будут иметь QR-код, что повысит степень их защищенности. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Так, специальный QR-код, расположенный с обратной стороны билета, позволит предотвратить подделку.

С 7 июля 2017 была выпущена лимитированная партия обновленных билетов. Эти билеты можно приобрести на маршрутах, которые обслуживает Куреневское троллейбусное депо, а также депо № 2, 3 и АП № 2.

После введения нового тарифа, все разовые билеты будут иметь QR-код.

Напомним, с 15 июля в Киеве повысят стоимость проезда в метро до 5 грн, а в коммунальном наземном транспорте — до 4 грн.