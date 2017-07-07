В Киеве обещают построить 5 заводов по переработке мусора и обновить завод "Энергия"

Власти Киева планируют провести реконструкцию мусоросжигательного завода "Энергия" и создать на предприятии современную систему газоочистки. Также в планах строительство пяти мусороперерабатывающих предприятий мощностью от 350 тыс. т/год до 450 тыс. т/год. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

"У Киева есть четкое видение, как должна развиваться сфера обращения с отходами. Мы начали противоаварийные мероприятия на полигоне №5, разрабатываем проект его дальнейшей рекультивации, параллельно изучили наиболее реальные для нас технологии переработки мусора и уже наметили возможные локации будущего строительства", — заявил Пантелеев.

В столице разработали Концепцию обращения с твердыми бытовыми отходами, которые образуются в городе. Киев планирует перейти от захоронения к сортировке (в том числе на бытовом уровне) и переработке мусора. Власти обещают создать новые центры обращения с отходами, где бытовые отходы будут сортироваться. При этом предлагают установить закрытые антивандальные контейнеры и закрыть сегодняшние пункты приема вторсырья.

Согласно данным КГГА сегодня в Киеве образуется около 1,2 млн тонн бытовых отходов. Из них на мусоросжигательный завод "Энергия" идет 21,8%, на полигоны и свалки отправляется 67,2%, сортируется — 11%.

Ранее Delo.UA писало, что одной из причин, почему в Украине до сих пор не построили заводы по переработки отходов, являются низкие тарифы на захоронение мусора, а также отсутствие тарифов на переработку.