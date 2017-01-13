В Киеве планируют пустить ночной троллейбус на Оболонь

13 января 2017, 18:53
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В Киеве уже действует 4 ночных маршрута, стоимость проезда составляет 3 гривни

В Киеве планируют пустить ночной троллейбус на Оболонь | Киев | Дело Увеличить картинку

"Киевпастранс" намерен пустить ночной троллейбус, который будет курсировать от Майдана Незалежности до Оболони.

Об этом в Facebook сообщил руководитель предприятия Дмитрий Левченко.

"Мы наблюдаем положительную динамику развития ночных маршрутов. Поэтому в планах есть внедрение еще одного ночного троллейбусного маршрута, который свяжет Майдан Независимости и улицу Северную", — написал он.

По данным Левченко, за две недели работы существующие ночные маршруты КП "Киевпастранс" перевезли 3731 пассажира, а на этой неделе — более 2200 пассажиров.

"Наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут №91н, который связывает жилой массив Троещина с Центральным железнодорожным вокзалом. За 2 недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров", — отметил руководитель "Киевпастранса".

Напомним, накануне Нового года в Киеве запустили ночной транспорт. Ночной транспорт курсирует по следующим направлениям: троллейбусный маршрут № 91н "Железнодорожный вокзал Центральный — ул. Милославская"; троллейбусный маршрут № 92н "Железнодорожный вокзал Южный — ул. Свободы"; троллейбусный маршрут № 93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого" — ул. Чернобыльская; автобусный маршрут № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный — станция метро" Харьковская".

Интервал движения транспорта составляет 1 час. Проезд в ночном троллейбусе и автобусе стоит 3 гривни, но позже подорожает.

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Теги: транспорт , киевпастранс , кгга , пассажирские перевозки

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В Киеве планируют пустить ночной троллейбус на Оболонь | Киев | Дело
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