В Киеве откроют первый Музей науки за 150 млн гривень

В Киеве откроют Музей науки, который займет здание по адресу ул. Антоновича, 180, площадью 5 тыс. кв.м. Здание было построено в 1971 году и долгое время находилось в запущенном состоянии. Сейчас там размещается УкрИНТЕИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием, сообщает Минобразования.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства: инвестор должен выполнить реконструкцию помещений и создать уникальное образовательное пространство, частью которого будет музей. Договор о реализации проекта 27 июля был подписан между Фондом госимущества и компанией "Альдо". Поручителем сделки выступила известная девелоперская компания "Центр коммерческих площадей".

"Этот проект должен стать показательным примером государственно-частного партнерства. В результате его реализации миллионы украинских детей смогут не только узнать много интересного об окружающем мире, но и получить первый практический опыт научной работы. Они смогут заниматься в секциях, проводить опыты, эксперименты, а в старшем возрасте — представлять собственные научные разработки и воплощать их в жизнь", — рассказал заместитель Министра образования и науки Украины Роман Греба.

Базой для нового образовательного пространства станут наработки Малой академии наук Украины.

По словам инвестора, ориентировочная стоимость проекта — 150 млн гривень, а на его реализацию потребуется один год. Начать проектные работы планируют уже в августе, а строительные — в октябре этого года.

Образовательное пространство музея будет разделено на несколько зон: интерактивные экспозиции, площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, зона невесомости, лабиринт, тренинговые, профориентационные и диагностические центры для детей и взрослых и так далее.