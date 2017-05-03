В Киеве появится сенсорное освещение пешеходных переходов

Киевская городская государственная администрация отмечает, что данный проект был отобран для реализации за счет городского бюджета участия на 2017 год.

"В предвечернее и ночное время многие переходы практически незаметны. Сенсорное освещение поможет решить сразу две проблемы: улучшить освещение дорог и пешеходных переходов, и повысит экономию электроэнергии. Поскольку согласно проекту, который победил, оно будет включаться датчиком движения и заряжаться с помощью солнечных батарей", — сообщил первый замглавы КГГА Геннадий Плис.

Фонари вблизи соответствующих пешеходных переходов планируются оснастить датчиками, реагирующими на движение водителей и пешеходов. Освещение участка будет прекращаться, когда участник дорожного движения покидает радиус действия датчика. В дневное время такие фонари будут заряжаться солнечной энергией.

Автор проекта — киевлянин Владимир Басовский, его идея вошла в пятерку лучших, выдвинутых для реализации за счет бюджета участия Киева на 2017 год, ее поддержали 862 человека.

По сообщению КГГА, средства на данный проект уже выделены, он будет реализован в ближайшее время.