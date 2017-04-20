В Киеве приняли новые правила размещения наружной рекламы

Киевсовет утвердил новую концепцию развития наружной рекламы, которая существенно ограничила размещение наружной рекламы в столице и запретила рекламу в историческом центре столицы.

За это решение проголосовали 85 депутатов, но его еще должен подписать мэр, сообщает КГГА.

Согласно новым правилам размещения наружной рекламы запрещается размещать рекламные средства:

- на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах шириной менее 2 м, ближе 10 м до перекрестков улиц и пешеходных переходов и остановок;

- ближе 20 м к транспортным развязкам;

- ближе 50 м до железнодорожных переездов.

Также в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 м в зависимости от размера конструкций: между наименьшими форматами, ситилайтами, 40 метров и так далее до 150 метров между большими форматами.

В нулевой зоне реклама запрещена вообще. К таким зонам будут отнесены не только исторический центр города, но и транспортные развязки, ряд парков, бульваров и т. п.

Новые правила будут включать, среди прочего, уточнения разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров, схемы размещения рекламы на территории города, будет уделено особое внимание безопасности пешеходов и водителей — рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП.

Кроме того, согласно новым правилам элементами объектов благоустройства, которые используются как рекламоносители, считаются: урна (размер рекламного поля не более 0,5 кв. м); скамья (размер рекламного поля не более 0,5 кв. м); общественная уборная (размер рекламного поля более 4,32 кв. м); собачья уборная (размер рекламного поля не более 0,5 кв. м).

Главное требование к таким элементам: рекламоноситель не должен препятствовать свободному движению пешеходов. Эти элементы благоустройства могут быть установлены операторами рекламного рынка.

"В связи с тем, что мест для размещения рекламы в столице значительно меньше, мы предлагаем операторам рекламного бизнеса альтернативу. Отныне, согласно новым правилам, элементами объектов благоустройства, которые используются как рекламоносители, считаются: урна, лавочка, общественная уборная и собачья уборная. То есть операторы рынка смогут размещать там свою рекламу. Эти элементы благоустройства могут быть установлены, в том числе и самими представителями рекламного бизнеса. Главное требование к таким элементам — они не должны препятствовать свободному движению пешеходов", — пояснил депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

По прогнозам, реализация этого решения позволит сократить количество наземных рекламных средств на 74-75%. Рекламу будут демонтировать постепенно после окончания срока выданных разрешений на наружную рекламу. Как сообщают в КГГА, до 3 тыс. разрешений на размещение рекламы теряют действие до конца 2017 года.

Также депутаты утвердили новый порядок размещения информационных вывесок, инициированные депутатом от фракции "Самопомощь" Сергеем Башлаковым, поддержав решение "Об утверждении Порядка размещения информационных вывесок в городе Киеве".

Решение Киевсовета предусматривает также отмену разрешительного принципа. Каждый предприниматель сможет установить вывеску, просто сообщив об этом в разрешительный центр района, где устанавливается вывеска, или через электронную систему. Единственное требование — вывеска должна соответствовать новому Порядку, то есть, ее площадь не может превышать 3 кв. м. Иначе ее демонтируют.

Напомним, сегодня утром Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета проголосовать за Концепцию развития "наружки".

"Мы постепенно наводим порядок в размещении наружной рекламы в Киеве. И должны рассмотреть и утвердить Концепцию развития наружной рекламы в столице — вопрос, над которым мы работали давно. И эта проблема требует решения. Чтобы Киев не был загроможден сплошными билбордами и другими "произведениями", которые портят внешний вид города", — добавил мэр.