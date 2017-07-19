В Киеве согласовали строительство пятой линии метро

На днях на градостроительном совете Киева внесли последние изменения в проект Генплана столицы. Документ прошел государственную экспертизу и вскоре будет внесен для принятия в Киевсовет.

Начальник отдела инженерно-транспортной инфраструктуры КО "Киевгенплан" Тамара Алябьева рассказала, что в проекте Генплана заложена на перспективу и пятая линия метрополитена. Ее трасса окончательно будет определена при составлении технико-экономического обоснования этого проекта.

"Суть в том, чтобы метро прошло по срединной зоне Киева от площади Шевченко до Дарницкого железнодорожного вокзала. Для города — это необходимость, которая соответствует мировым стандартам обеспечения общественным транспортом", — рассказала Алябьева.

Кроме того, она подтвердила, что достройка Сырецко-Печерской линии метро в сторону Виноградаря начнется уже в конце нынешнего года.

Также Алябьева рассказала о сроках строительства Подольско-Вигуровской линии метро от путепровода в Жулянах (Большая окружная дорога) до улицы Пуховской на Троещине, где будет электродепо и новая междугородная автостанция Пуховская.

"Первая очередь (это ближайшие семь лет) включает в себя участок от улицы Глубочицкой (с пересадкой на станцию Лукьяновская) до Подола (с пересадкой на станцию Тараса Шевченко). Далее метро пойдет до остановки городской электрички Троещина и по проспекту Маяковского. Во вторую очередь линию начнут продлевать через центр города в юго-западном направлении через проспект Победы, Севастопольскую площадь до поселка Жуляны", — рассказала она.

Напомним, Киевский метрополитен на сегодняшний день представлен тремя ветками — Сырецко-Печерской, Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской. Всего насчитывается 52 станции.