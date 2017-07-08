В Киеве соревнуются 170 украинских стартапов на основе открытых данных

Об этом во время пресс-конференции заявила руководитель направления открытых данных проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" Екатерина Онилиогву.

"Задание — найти проекты, которые мыслят глобально и действуют локально. Также важно буквально говорить государству, какие данные из множества существующих открывать, нужен сам запрос от новых проектов. То есть через развитие последних мы продолжаем стимулировать открытие данных и стремительно растем в мировых рейтингах, типа Open Data Barometer. В эти выходные мы собрали наилучших людей, которые будут соревноваться между собой. Мы сегодня учимся, как создавать бизнес. Мы даем новые силы и новые знания", — сказала Онилиогву.

Также важность конкурса и стимулирования проектов открытых данных отметил государственный секретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко.

"Для правительства важно максимально уменьшить контакт государственного служащего с потребителем услуг госслужащего, то есть с гражданами. А это можно сделать именно за счет таких проектов, когда мы говорим, что сервисы возможно получать в отдаленном пространстве. От таких проектов выигрывает Украина. Поэтому это очень необходимо и важно", — сказал он.

В течение двухмесячной программы в Киеве финалисты Open Data Challenge под руководством экспертов будут работать над разработкой своих бизнес-моделей, прототипов продуктов и сервисов, их тестированием для пользователей. Следовательно, 10 команд, которые жюри выберет в воскресенье, 9 июля, пройдут программу подготовки, будут соревноваться за призовой фонд 1,5 млн гривень.