В Киеве соревнуются 170 украинских стартапов на основе открытых данных

08 июля 2017, 15:22
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Сегодня в Киеве начался конкурс украинских стартапов на основе открытых данных. Всего участие примут 170 проектов, а жюри изберет лишь 10 наилучших команд

В Киеве соревнуются 170 украинских стартапов на основе открытых данных | Экономика | Дело Увеличить картинку

Об этом во время пресс-конференции заявила руководитель направления открытых данных проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" Екатерина Онилиогву.

"Задание — найти проекты, которые мыслят глобально и действуют локально. Также важно буквально говорить государству, какие данные из множества существующих открывать, нужен сам запрос от новых проектов. То есть, через развитие последних мы продолжаем стимулировать открытие данных и стремительно растем в мировых рейтингах типа Open Data Barometer. В эти выходные мы собрали наилучших людей, которые будут соревноваться между собой. Мы сегодня учимся, как создавать бизнес. Мы даем новые силы и новые знания", — сказала Онилиогву.

Также важность конкурса и стимулирования проектов открытых данных отметил государственный секретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко.

"Для правительства важно максимально уменьшить контакт государственного служащего с потребителем услуг госслужащего, то есть с гражданами. А это можно сделать именно за счет таких проектов, когда мы говорим, что сервисы возможно получать в отдаленном пространстве. От таких проектов выигрывает Украина. Поэтому это очень необходимо и важно", — сказал он.

В течение двухмесячной программы в Киеве финалисты Open Data Challenge под руководством экспертов будут работать над разработкой своих бизнес-моделей, прототипов продуктов и сервисов, их тестированием для пользователей. Следовательно, 10 команд, которые жюри выберет в воскресенье, 9 июля, пройдут программу подготовки, будут соревноваться за призовой фонд 1,5 млн гривен.

По материалам: Укринформ
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Теги: стартап , конкурс , кабмин

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В Киеве соревнуются 170 украинских стартапов на основе открытых данных | Экономика | Дело
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